Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri için son gün 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. GİB, ödeme işlemlerinin yoğunluk nedeniyle aksama yaşamaması için son güne bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve ödeme yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı MTV birinci taksiti için son ödeme tarihinin 31 Ocak 2025 olduğunu hatırlatarak, olası yoğunluk nedeniyle ödemelerin son ana bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

GİB, vatandaşlara ödeme işlemleri hakkında bilgilendirme amacıyla kısa mesaj gönderdi. Mesajda, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin şu yöntemlerle yapılabileceği belirtildi:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr),

GİB Mobil uygulaması,

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı.

Mesajda, "Verginizi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için işleminizi son güne bırakmamanızı öneririz" ifadelerine yer verildi. Ödemesini tamamlayan sürücülere ise bu mesajı dikkate almamaları hatırlatıldı.

MTV TUTARLARI ARAÇ TİPİNE GÖRE BELİRLENDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2025 yılı için araç yaşına ve motor hacmine göre belirlenen tutarları şu şekilde açıklandı:

01.01.2018 Öncesinde Tescil Edilen Araçlar

-1-3 yaş arası araçlar:0-1300 cc: 4.834 TL,

1301-1600 cc: 8.421 TL,

1601-1800 cc: 14.885 TL,

1801-2000 cc: 23.454 TL.

-4-6 yaş arası araçlar:0-1300 cc: 3.372 TL,

1301-1600 cc: 6.314 TL,

1601-1800 cc: 11.626 TL,

1801-2000 cc: 18.057 TL.

01.01.2018 Sonrasında Tescil Edilen Araçlar

-1-3 yaş arası araçlar:0-1300 cc: Matrahına göre 4.834 TL - 5.803 TL,

1301-1600 cc: Matrahına göre 8.421 TL - 10.112 TL,

1601-1800 cc: Matrahına göre 16.370 TL - 17.866 TL,

1801-2000 cc: Matrahına göre 25.792 TL - 28.142 TL.

ÖDEMELER HIZLI VE KOLAY YAPILABİLİR

GİB, vatandaşların ödemelerini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamaları için dijital ödeme sistemlerini öneriyor. Sürücüler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebilir.