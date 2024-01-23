Karabük ilimiz, 1071’de yapılan Malazgirt savaşı öncesi, Türklerin yerleşke kurduğu ilk bölgelerdendir.

Karadeniz bölgemizde yer alan ve 4.145 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Karabük, Türkiye’nin 78. ili olmuştur.

Her ne kadar Karadeniz bölgesinde yer alsa da, karasal ikliminde baskın görüldüğü Karabük ili, bünyesinde 6 İlçe, 7 belediye, bu belediyelerde 278 köy, 78 mahalle barındırmaktadır.

Ormanlık alan oranı bakımından yüzde 68 gibi bir oranla, Türkiye’nin ormanlık alan oranı bakımından en zengin ilidir. Karabük, iş ve sanayi bakımından da, ülkemizin en gelişmiş illeri arasında yer almaktadır.

Karabük Merkez Plaka Harf Grupları:78 AC 001 – 78 AZ 99978 BA 001 – 78 BZ 99978 M 0001 – 78 M 399978 M 9500 – 78 M 999978 S 0001 – 78 S 399978 T 0001 – 78 T 399978 T 9500 – 78 T 999967 KA 001 – 67 KZ 99967 RA 001 – 67 RA 999

Eskipazar Plaka Grupları:78 EA 001 – 78 EZ 99978 M 4000 – 78 M 499978 S 4000 – 78 S 499978 T 4000 – 78 T 4999

Yenice Plaka Grupları:78 M 5000 – 78 M 599978 S 5000 – 78 S 599978 T 5000 – 78 T 599978 YA 001 – 78 YZ 999

Safranbolu Plaka Grupları:78 M 6000 – 78 M 949978 S 6000 – 78 S 949978 SA 001 – 78 SZ 99978 T 6000 – 78 T 9499