Bursa'nın yeni hava tahmini, kent genelinde gün boyunca güneşli bir gökyüzü gösterirken, hafta sonu için de bir tahmin açıklandı. İşte detaylar...

Haftanın son iş gününe 16 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde açık bir gökyüzüyle birlikte gün doğumu yaşandı.

Öğle saatlerine doğru açık ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı ise 20 derece seviyelerinde.

Açık gökyüzü altında öğle sıcaklığı 27 derece olarak ölçüldü.

Öğle saatleri sonrası 30 derece seviyelerinde ölçülen termometrelerin yanı sıra açık ve güneşli gökyüzü şehir genelinde yüzünü gösteriyor.

Akşam saatlerine doğru termometreler 28 derece olarak ölçülürken açık gökyüzüyle birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatlerinde de açık gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 25 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gece saatlerinde de termometreler 24 derece seviyelerinde.

SICAKLIK HAFTA SONU 30 DERECENİNDE ÜZERİNDE

Meteoroloji’nin 5 günlük yeni hava tahmin raporunda Bursa genelinde hafta sonu sıcaklığın 30 derece seviyelerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonunun ilk gününde (YARIN) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 31 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Hafta sonunun son gününde (PAZAR) sabah saatlerinde 19 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 31 dereceyi gösterecek.

Haftanın ilk iş gününde ise (PAZARTESİ) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler ise 30 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Haftanın ikinci iş gününde (SALI) sabah saatlerinde 15 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık en yüksek 30 derece olacak.

BURSA İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU TAHMİNİ (22 EYLÜL 2023)

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ