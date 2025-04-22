Çoğu kadın gibi, ilk doğum öncesi randevunuzu hemen şimdi alabilirsiniz. Bu ziyarette, ne durumda olduğunuzu belirlemek için bir ultrason yapılabilir. Bebeğinizin kalp atışını bile duyabilir ve görebilirsiniz. Ne kadar da havalı, değil mi?

8 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 8. haftasında, bebek ahududu boyutundadır. Yaklaşık 1.13 gram ağırlığında ve yaklaşık 1.6 cm büyüklüğündedir. Bebek her gün yaklaşık bir milimetre büyür.

8 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

8. haftada neredeyse 2 aylık hamilesinizdir.

8 Haftalık Gebelik Belirtileri

8 haftalık gebelikte aşağıdakiler de dahil olmak üzere, deneyimleyebileceğiniz çok sayıda hamilelik belirtisi vardır. Ne koktuğunu merak mı ediyorsunuz? Muhtemelen hiçbir şey ve aynı zamanda her şey. Hormonlarınız size insanüstü bir koku alma yetisi verip midenizi altüst ederek size sekizinci haftada bazı acayip şeyler yapıyor. 8 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Göğüs ağrıları. Göğüsleriniz daha büyük, daha ağır olabilir. Ağrıyla yüzleşin. Çünkü göğüslerinizdeki süt üreten lobüller genişlemeye başlıyor. Hepsi iyi bir sebepten dolayı: emzirmeye hazırlanıyorlar.

Yorgunluk. 8 haftalık hamileyken şekerleme yapmak önemlidir. Peki niye? Hormonlarınız dalgalanırken vücudunuz bebek için daha fazla kan üretir ve kan basıncı ve kan şekeri seviyeleriniz hamilelik öncesi olduklarından daha düşüktür. En iyi çözüm mü? Daha fazla uyu. Kulağa gerçekten olduğundan daha kolay geldiğini biliyoruz, ancak erken yatmayı veya şekerlemeye kaçmayı ya da hafta sonu dört saatlik şekerlemeyi bir numaralı önceliğiniz yapın.

Sabah bulantısı. Bulantı, yine bu gebelik hormonlarıyla ilişkili olarak 8. haftada gerçekten güçlü olabilir. Gün boyunca sulu ve sağlıklı atıştırmalıkların tadını çıkarın. 8. haftada şiddetli hamilelik bulantısı yaşıyorsanız, yiyecekleri düşük seviyede tutmak zor olabilir, yemeyi şu anlık bir kenara bırakalım, bulunan seçenekler içinde hazmetmek çok önemlidir. Bazı müstakbel anneler zencefil, B-6 Vitamini ve akupunktur bilekliğinin sabah bulantısına iyi geleceğine çok güvenirler, hepsi denemeye değer.

Keskinleşmiş koku alma duyusu. Hastalığın yanında, başka bir eğlenceli belirti ortaya çıkıyor: sıra dışı bir koku alma duyusu. Kötü bir kokunun esintisini yakalamak, belki de daha önce tamamen zararsız olan veya sizi daha önce hiç rahatsız etmeyen bir şey, mide bulantısını tetikleyebilir, bu nedenle duyarlı olduğunuz kokulardan kaçınmaya çalışmak en iyisidir.

Hamilelik krampları. Hamileliğin 8. haftasında kramp normaldir. Bunun nedeni, karnınızdaki bağ dokularının rahminiz genişledikçe gerilmesidir. Kramplarınız şiddetliyse veya herhangi bir şekilde endişeleniyorsanız doktorunuza bildirin.

Kabızlık. Büyük tuvaletinizi yapmakta sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Hamilelik sırasında kabızlık yüzde ellimizde oluşur. Başa çıkmak için bolca su için, lif bakımından zengin meyveler ve sebzeler yiyin ve çok fazla yürüyüş yapın. Hala kabızsanız, diğer ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun.

Garip rüyalar. Gerçekçi ve garip rüyalar görüyorsanız, ne olduğunu tahmin edin, bunlar gebelik boyunca tamamen normaldir. Bu rüyalara neyin sebep olduğu belli değil, kısmen yeni düşünceler ve endişelerden kaynaklanıyor olabilir. Bugünlerde aklınızda kesinlikle çok şey var!

Leke oluşumu. Hamileliğinizin 8. haftasında lekeler oluştuğunu tespit etmek endişe verici olabilir, çünkü evet, kan düşük yapmanın bir işareti olabilir. Ancak ilk üç aylık dönemde cinsel ilişki de dahil olmak üzere başka lekelenme nedenleri de vardır (çünkü rahim ağzınız bu günlerde daha hassas olabilir). Doktorunuza bildirin, böylece doktorunuz herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir.

Eğer 8 haftalık ikizlere hamileyseniz, iki bebeği oluşturmak için gereken bu hamilelik hormonlarından daha yüksek bir seviyeye sahip olduğunuz için fazladan yorgun ve mide bulantısı hissedebilirsiniz.

Unutmayın: mide bulantısı, ekstra aç veya fazla yorgun hissediyorsanız, hepsi bebeğin büyümesinin aşırı hızda olduğu ve vücudunuzun hala tüm bu hormonal değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığı içindir. Buna değeceğini kendinize hatırlatmaya çalışın.

Ayrıca, 8. haftada hiçbir gebelik belirtisinin de tamamen normal olmadığını bilin. Bu yüzden henüz fazla farklı hissetmiyorsanız endişelenmeyin. Söz veriyoruz, yakında olacak!

8 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Hamileliğin 8. haftasında, karnınızın biraz belli olması normaldir fakat henüz daha erken olabilir! Çünkü her anne ve bebek farklıdır. Bu aşamada karnınızın doğru büyüklükte olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? 8 haftalık hamile karnınızın içinde rahminizin genişlediğini, ancak bazılarının bunu dışarıdan göstermesinin daha uzun sürdüğünü bilin. 8 haftalık ikizlere hamileyseniz, hamile olduğunuzu söylemek, tek çocuk bekleyen bir annenin bu noktada söylemesini beklemekten daha kolay olabilir.

İkinci üç aylık döneme başlarken, jinekoloğunuz muhtemelen hamile karnınızı ölçmeye başlayacaktır, ancak şimdilik boyut gerçekten önemli değil. İlk üç aylık dönemde sağlıklı kilo alımı, haftada bir ila iki kilo kadardır, bu nedenle hamileliğin 8. haftasında, 4 ila 6 kilo kadar almış olabilirsiniz. Yine de sabah bulantısı ile uğraşıyorsanız, neredeyse hiç kilo almamış olabilirsiniz ve bu da bir sorun yaratmaz. Kilonuzla veya göbek boyutunuzla ilgili endişeleriniz olursa doktorunuza bildirin.

8 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Gebeliğin 8. haftasında bebeğin parmakları ve ayak parmakları şimdi sadece hafifçe perdelenir ve kuyruğu (evet, bir kuyruğu vardı) gider. Bebeğin tadı alıcıları şimdi ilk öğünleri için hazırlanıyor.

Bu süre zarfında ilk doğum öncesi muayenenizi yaptırmış olabilirsiniz (8 haftalık hamilelik randevusu olarak da bilinir) ve eğer yaparsanız, ultrasonda 8 haftalık fetüsünüze bir göz atabilirsiniz. Sevincinizi işaretleyin: Bebeğin kollarını ve bacaklarını deli gibi gezdirdiğini görünce şaşırabilirsiniz. Henüz hissedemezsin, ama gerçekten oluyor!

İlk doğum öncesi randevunuzda, büyük olasılıkla kanınız alınmış olacak, bu sayede doktorunuz testler yapabilir. Doktorunuz kan grubunuzu ve Rh pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bilmek isteyecektir (çünkü siz negatif ve bebeğiniz pozitifse, komplikasyonları önlemek için tedaviye ihtiyacınız olacaktır). Hormon seviyeleriniz ve kırmızı ve beyaz kan hücresi seviyelerinizin normal olduklarından emin olmak için kontrol edilir. Kanınız ayrıca Hepatit B, CYBH, HIV ve bazı bağışıklıklara karşı da taranacaktır.

Ayrıca enfeksiyonları ve anormallikleri kontrol etmek için pap smear testi olacaksınız. Ve bir bardağa işemek için hazır olun, çünkü bu randevuda ve muhtemelen her randevuda bir idrar örneği vermeniz gerekir, böylece glikoz ve protein seviyeleriniz sırasıyla gebelik şekeri ve preeklampsiyi ekarte etmek için izlenebilir. Yeni düzenine hoş geldin!

Gebeliğin 8. Haftasında Yapılacaklar

8 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

12 haftalık doğum öncesi ziyaretinizi planlayın

CVS testini yaptırıp yaptırmayacağınıza karar verin

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