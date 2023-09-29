Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir sitede inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi, apartman sakinlerini büyük bir korkuyla sarsarken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Toplamda 80 daireden oluşan 4 bloktan meydana gelen site, yaklaşık 10 gün önce yan tarafındaki inşaat çalışması nedeniyle duvarın yaklaşık 4 metre aşağıya çökmesiyle sarsıldı. Bu ani çökme nedeniyle deprem etkisi yaşayan apartman sakinleri, hızla dairelerini boşaltarak güvenli bir bölgeye geçtiler. Olayın şiddetini anlayan sakinler, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, site çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldılar ve çökme sonucu oluşan riski en aza indirmek için çalışmalara başladılar.

Bu tehlikeli durumu önceden yetkililere bildirdikleri halde gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden site sakinleri, büyük bir facianın eşiğinden dönmenin rahatlığıyla duvarın çöküş anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerle olayın detaylarını paylaştılar.

Site yöneticisi Mehmet Adak, yaşadıkları olayı "Yaklaşık 10 gün önce yan tarafta bir inşaat çalışması başladı. Biz tehlikenin farkında olduk ve durumu belediyeye bildirdik. Ancak istinat duvarı atılmadan inşaat temeli atıldı. Site sakinlerini bu tehlike konusunda uyardık. Ancak bildirimimize rağmen yetkililerden herhangi bir geri dönüş alamadık. Sonuç olarak, istinat duvarı çöktü. İnanılmaz bir korku yaşadık, kimse evlerine giremiyor. Eşyaları devrilenler oldu ve yaşanan sarsıntı, deprem etkisi yarattı. Ortalama bir blokta 72 kişi yaşıyor. Eğer bu duvar çökerken bir felaket yaşansaydı, bu sorumluluğun altından kim kalkardı? Şimdi, binalarımıza girmekten korkuyoruz. Deprem gibi bir sarsıntı yaşadık ve hemen dışarı çıktık. Aşağıya indiğimizde duvarın çöktüğünü gördük" şeklinde açıkladı.