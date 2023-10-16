Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki bir kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu arasında, aile arasında bir nişan töreni düzenlendi. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlatıldı.

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Kızıltepe ilçesinin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğan ve beşik kertmesi adetiyle bağlı olan U.A. adlı 8 yaşındaki kız çocuğu ile aynı aileye mensup olan R.A. adlı 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile içinde nişan düzenlendi. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, toplumun büyük bir tepkisini çekti. Bu nişan töreninin büyük ebeveynlerin isteği doğrultusunda düzenlendiği iddia edildi.

Bu olayın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşananları incelemek üzere harekete geçti ve gerekli önlemlerin alınması için bir soruşturma başlattı.

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