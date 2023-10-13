Hindistan'ın Baertilly kentinde meydana gelen trajik olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, gözleri oyularak toplu tecavüze uğradı ve yaşamını yitirdi. Saldırganlar, küçük kızı taşlarla vahşice döverek öldürdüler, bu dehşet verici olay ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, saldırgan olduğu iddia edilen bir kişi, 8 yaşındaki kızın evinin yakınlarında oyun oynarken görülüyor.

Pazartesi günü, 7 Ekim'de şehirdeki bir tren istasyonunun arkasındaki ıssız bir noktada bulunan küçük kızın cesedinin ardından polisin, çocuğun babası tarafından bilinen üç şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Tutukluların babasının aynı iş yerinde çalıştığı fabrika işçileri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehir suçları şubesi, olayın çözümü için CCTV görüntülerine ve istihbarat girdilerine dayanarak bu üç şüpheliye odaklandı ve ardından onları gözaltına aldı. Bu üçlü, kurbanın babası tarafından tanınıyor ve ek polis komiseri Vidhi Chaudhary, bu gelişmeyi doğruladı.