Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam ediliyor. AFAD 11 bin dönümden fazla alanı taradı.BURSA (İGFA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında, Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Arama çalışmaları devam ederken, Güran ailesi ise gören duyan herkesten hayırlı haberler beklediğini ifade ederek, tüm sosyal kanallardan iletişim bilgilerini paylaşıyor. Baba Arif Güran kızının bulunması için büyük emek harcayan jandarma, AFAD, polis ekipleri ile Türkiye'nin her yerinden çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Öte yandan AFAD'dan alınan bilgiye göre, kaybolan Narin'i arama çalışmalarında bugüne kadar 11 bin dönümden fazla alanda titizlikle arama yapıldığı kaydedildi.

https://twitter.com/AFADDiyarbakir/status/1828088958351478897