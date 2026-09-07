Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği timleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları sebebiyle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler neticesinde, 2010 senesinde Samsun'da "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana firari konumda aranan Tuğrul B.'nin Kadıköy'de saklandığı belirlendi.

Yakalanmamak için kadın kılığında dolaşmış

Bölgede tedbir alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan dikkatli takipte, Tuğrul B.'nin tanınmamak maksadıyla kadın kılığına büründüğü saptandı. Düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Tuğrul B.'nin yapılan üst aramasında kız kardeşine ait kimlik belgesi ele geçirildi. Şüphelinin bu taktikle 8 yıl boyunca izini kaybettirmeyi başardığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan firari mahkum, hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da adli işlem gerçekleştirilmek üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şahsın karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.