Söz konusu Ahbap Derneği operasyonuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin 6 Şubat depremlerinde yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımız arasındaki dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel kazanç için kullanma girişimlerine müsamaha göstermeyeceğiz. İstanbul Başsavcılığı koordinasyonunda, bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Ahbap Derneği aracılığıyla toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 5. operasyon dalgasını başlattı.

Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka işlemleri, bilirkişi incelemeleri ve etkili pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadelerinden elde edilen delillere dayanarak gerçekleştirildi. 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 4,2 milyar TL'sinin harcandığı; 950 milyon TL'sinin nakit olarak çekildiği, bunun 500 milyon TL'sinin tek bir işlemde çekildiği tespit edildi. Toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL'nin 29 şirkete ve 7 şahıs işletmesine aktarıldığı; bazı yüksek değerli harcamalar karşılığında mal veya hizmet alınmadığı, yardım malzemelerinin taşınmasından kişisel kazanç sağlandığı ve bazı yardım malzemelerinin faturalarda belirtilenden daha az miktarda kamu kurumlarına teslim edildiği tespit edilmiştir.

Tüm bu bulgulara dayanarak, İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 53 şüphelinin yakalanması hedeflenmiştir. Para transferi alan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin belirlenmesi için soruşturmalar başlatılmıştır. İzmit'teki depolarda, depremzedeler için sağlanan yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu malzemelerin sahiplerine teslim edilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır. Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Başsavcılığına; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunarım. ve süreçte yer alan tüm kamu görevlilerine. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde v atandaşlarımızın iyi niyetinin, cömertliğinin ve ulusumuzun dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukukun üstünlüğünün tüm araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."