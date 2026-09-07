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Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu’nun bugün öğleden sonra şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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