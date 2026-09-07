Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık’ın yeni “Boş Yer Takip Butonu” uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Yeni sistemle yolcular, bilet bulamadıkları trenler için e-posta adreslerini kaydederek iptal, iade veya başka nedenlerle koltuk boşalması halinde otomatik bildirim alabilecek.

Bilet satış ekranını sürekli kontrol etmeye gerek kalmayacak

Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilet ve faturalara dijital erişim

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin e-Belge dönüşümü kapsamında 1 Eylül’den itibaren e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yolcular, satın aldıkları biletlerin e-Biletlerine kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki bağlantı üzerinden ulaşabilecek. E-Fatura sistemiyle de müşteriler faturalarını dijital ortamda görüntüleyebilecek. Uraloğlu, uygulamanın fatura hazırlama, gönderme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve bin 554 e-fatura düzenlendi" şeklinde konuştu.