Yapay zekayla oluşturulan nostaljik kareler, sosyal medyada kısa sürede yeni bir trende dönüştü. Kullanıcılar fotoğraflarını çeşitli yapay zeka uygulamalarına yükleyerek kendilerini 80’li yılların saç stilleri, kıyafetleri ve fotoğraf atmosferiyle yeniden tasarlıyor.

“#80lerchallenge” etiketiyle yayılan akım ise yalnızca ortaya çıkan görsellerle değil, uygulamalara yüklenen orijinal fotoğrafların nasıl saklandığı ve işlendiğiyle de tartışma konusu oldu. KVKK, kullanıcıları kişisel verileri ve dijital mahremiyetleri konusunda daha dikkatli davranmaları yönünde uyardı.

Kurum açıklamasında “Yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

KVKK, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın.”

FOTOĞRAFLAR BİYOMETRİK VERİYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Bir yapay zeka uygulamasının yüzü farklı bir dönemin görünümüne dönüştürebilmesi için kişinin yüz hatlarını, oranlarını ve ayırt edici özelliklerini incelemesi gerekiyor. Fotoğrafın, kişiyi tanımlamaya yönelik teknik yöntemlerle işlenmesi halinde bu veriler biyometrik veri kapsamında değerlendirilebiliyor.

Buradaki önemli ayrıntı, internete yüklenen her yüz fotoğrafının doğrudan biyometrik veri sayılmaması. Risk, fotoğrafın yüz tanıma veya kişiyi benzersiz biçimde ayırt etme amacıyla işlenmesi durumunda ortaya çıkıyor. KVKK da kullandığı ifadede uygulamaların biyometrik verilerin işlenmesine “neden olabileceğine” dikkat çekiyor.

Yüz görüntüleri, şifre gibi sonradan değiştirilebilen bilgilerden farklı olarak kalıcı özellikler taşıyor. Bir parola ele geçirildiğinde yenilenebilirken, kişinin yüz yapısını değiştirmesi mümkün değil. Bu nedenle biyometrik verilerin izinsiz saklanması ya da üçüncü kişilerle paylaşılması, uzun vadede ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

ÜCRETSİZ UYGULAMALARIN KULLANIM KOŞULLARINA DİKKAT

Akıma katılmak için kullanılan bazı internet siteleri ve mobil uygulamalar, yüklenen fotoğrafların nerede tutulduğu ya da işlem sonrasında silinip silinmediği konusunda net bilgi vermeyebiliyor. Kullanıcıların paylaştığı görseller, yalnızca hizmetin sunulması için değil; yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, reklam profilleri oluşturulması veya farklı şirketlerin hizmetlerinde değerlendirilmesi amacıyla da işlenebiliyor. Verilerin hangi ülkede saklandığı ve başka taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı ise uygulamaların gizlilik politikalarına göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle özellikle yalnızca popüler akımdan yararlanmak amacıyla açılan, geliştiricisi bilinmeyen veya açık bir gizlilik politikası sunmayan servislerden uzak durulması gerekiyor. Bir uygulamanın popüler olması da tek başına güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

FOTOĞRAF YÜKLEMEDEN ÖNCE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kullanıcıların uygulamanın geliştiricisini ve gizlilik politikasını kontrol etmesi, gereksiz kamera, mikrofon, konum ve rehber izinlerini kapatması önem taşıyor. Fotoğrafın hizmet tamamlandıktan sonra silinmesine imkan tanınıyorsa bu seçenek de kullanılmalı. Çocuklara ait yüz fotoğraflarında daha dikkatli davranılması gerekiyor. Çocuğun yaşını, okulunu veya bulunduğu konumu ortaya çıkarabilecek ayrıntılar içeren görüntülerin bilinmeyen servislere yüklenmemesi tavsiye ediliyor.