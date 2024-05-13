Türkiye genelinde gerçekleştirilen "ÇEMBER-18" operasyonları sonucunda son 5 günde 4 bin 995 firari yakalandı. Operasyonlar kapsamında, suç kaydı bulunan şahısların yakalanması için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri tarafından titiz bir çalışma yürütüldü.

0-5 yıl aranmakta olan 4 bin 938 kişi, 5-10 yıl aranmakta olan 29 kişi ve 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 kişi operasyonlarla ele geçirildi.

Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, terör suçları, narkotik suçlar ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan

4 bin 938 şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan

29 şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan

28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı.️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 822 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 424 şahıs,

📌 Yağmadan 183 şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 73 şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 118 şahıs,

📌 Terör suçlarından 50 şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 817 şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.