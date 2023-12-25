Bu değişiklikle birlikte BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) kapsamında, iletim şebekesi üzerinden doğal gaz taşıma sürecine dair tarafların hak ve yükümlülükleri de revize edilmiştir.

EPDK'nin aldığı kararın temelinde, her bir giriş ve çıkış noktası için belirlenen azami günlük kapasite miktarına bağlı olarak ödenecek teminat tutarının hesaplanması yer almaktadır.

Doğalgaz Düzenlemesi ve Teminat Güncellemesi

Güncellenen formül taşıtana ayrılan rezervasyonun yanı sıra gaz yılı içinde bir giriş veya çıkış noktasında teslim edilebilecek doğal gaz miktarının sınırlarını belirlemektedir. Ayrıca EPDK’nin kararı çerçevesinde "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında yapılan düzenlemeler, sektördeki anahtar kavramlara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamlı değişiklikler, enerji sektöründeki paydaşlar arasındaki ilişkileri daha net bir hale getirerek doğalgaz taşıma sürecinin etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.