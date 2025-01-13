Ege- Kıbrıs Yayı, 21 Haziran 2024 tarihinde 4.4 büyüklüğünde birdepremle sarsıldı. Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, bu depremin bölgedeki sismik boşlukta meydana geldiğini ve daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini belirterek korkutan bir uyarıda bulundu.

AFAD, Kandilli Rasathanesi ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü ve derinliğini farklı ölçmüş olsa da, uzmanlar bu depremin bölgedeki sismik aktivitenin arttığının bir göstergesi olduğu konusunda hemfikir.

Tarihi Büyük Depremlere Ev Sahipliği Yapan Bölge

Ege-Kıbrıs Yayı, tarihsel olarak büyük depremlere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. 365 yılında Girit Adası'nın güneybatısında 8.3 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Son deprem de bu nedenle bölgedeki gelecekteki büyük depremlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlardan Uyarı: Hazırlıklı Olun!

Uzmanlar, Ege-Kıbrıs Yayı'ndaki sismik aktiviteleri yakından takip ediyor ve olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Deprem kuşağında yaşıyorsanız, evinizin sağlamlığını kontrol ettirmeniz, acil durum planı hazırlamanız ve AFAD'ın deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili talimatlarını takip etmeniz önemlidir.