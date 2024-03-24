Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hastaneye karın ve bel ağrısıyla giden 83 yaşındaki Havva Kara, yapılan tetkikler sonucunda karnında kitle olduğu belirlendi.

30 santimetrelik tümör

Tetkikler sonrası ameliyata alınan Kara'nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre tümör çıkartıldı.Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, “Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu. Çekilen MR görüntüsünde sol overden kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 30x30 santim ebatlarında gizli kitle tespit edildi. Hastanın ameliyatına karar verildi. Anestezi uzmanları tarafından hastanın yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi. Anestezi doktorumuz Atakan Aşkın Bey sağ olsun, hastayı başarılı bir şekilde uyuttu. Yaptığımız operasyonla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamız sağlığına kavuşmuş oldu.” ifadelerini kullandı.