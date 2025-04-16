Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde işletmenin deposunda 11 ton kurtlanmış ceviz içi bulundu. Tüm ürünlere el konulurken, işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Yörem Baklava isimli işletmenin deposunda yaptığı kontrollerde mide bulandıran bir gıda skandalını ortaya çıkardı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yörem Baklava'ya ait depoda yaptığı kontrollerde uygun olmayan şekilde depolanan ithal ceviz tespit etti. Depoda bulunan ceviz kolilerini açan ekipler, ürünlerin neredeyse tamamının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğunu belirledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibinin de çağrılmasıyla tüketilmesinin sakıncalı olduğu belirlenen ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konuldu.

Yaklaşık 11 ton olduğu belirlenen yüzlerce koli bozuk ceviz imha edilmek üzere Eyyübiye Belediyesi kamyonlarına yüklenirken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Söz konusu markanın Türkiye genelinde 86 şubesi bulunuyor. Söz konusu baklavacı İstanbul, Kocaeli, Konya gibi büyükşehirlerde de hizmet veriyor.

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