Küçük esnafın Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenlemeler, gündemdeki önemini sürdürüyor.

Ev kadınlarına prim desteği geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde öne çıkan vaatlerinden biri olan ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, öncelikli olarak maliyet hesaplamaları üzerinde dururken, söz konusu uygulamanın yakın zamanda Meclis gündemine gelebileceği belirtiliyor.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız” ifadelerine yer verilmişti.

Primlerin üçte birini devlet karşılayacak

Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları çerçevesinde ödemeleri gereken primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. İsteğe bağlı sigortalı olacak ev kadınları, aynı zamanda ücretsiz sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek. Prim desteği ve yıpranma hakkına ilişkin olarak; kadının çocuk sayısı, evde engelli çocuk bulunup bulunmadığı, emeklilik için gerekli hizmet süresi gibi kriterler dikkate alınarak etki analizi yapılıyor. Bu analizlerin temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirilmesi ve yıl sonuna kadar Meclis’e sunularak yasalaştırılması hedefleniyor.

Bir milyondan fazla esnafa erken emeklilik fırsatı

Öte yandan, 2023 seçimleri sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği, Bağ-Kur’lu küçük esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik düzenleme de hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” demişti.

Erdoğan’ın duyurduğu düzenleme yasalaşırsa, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine dair düzenlemenin, ev kadınlarına yönelik sürecin tamamlanmasının ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.