Rusya’nın doğusunda, üç kıtanın birleşim noktasında gerçekleşen deprem, dünya genelinde alarm yarattı. 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Bu depremin şiddeti, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş depremleriyle karşılaştırıldığında 32 kat daha fazlaydı. Deprem bölgesi ve çevresinde uzun süre 7,8 - 8 büyüklüğüne varan artçılar bekleniyor.

KOMŞU FAYLARI DA TETİKLER Mİ?

Jeofizik uzmanlarına göre böyle büyük bir deprem, komşu fayları da tetikleyebilir.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ? PROF. DR. AHMET ERCAN YANIT VERDİ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yüzde 3 ihtimalle verip Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti. Depremle birlikte dünyanın ekseninin değişmiş olabileceğine işaret eden Ercan, "Yüzde 3 oranında Türkiye'yi etkileyebilir" dedi.

Bu alan içinde bir hafta ile 15 gün içerisinde artçı depremlerin olabileceğine de dikkat çeken Ercan, "Artçı depremler deniz içinde çöküntü yaratırsa süpürtü dalgaları yaratabilir" diye konuştu.

Ercan, "Bu yüzde 3'ün yüzde 52 oranında Kuzey Anadolu Fayı'nda, yüzde 32 oranınd Batı Anadolu kırıkları üzerinde ve yüzde 13 oranında Doğu Anadolu kırığı üzerinde olabilecek depremlerdir" ifadesini kullandı.