Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracı Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler tarafından araçta ve şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada ekipleri şaşkına çeviren detay ise şüphelinin protez bacağında ortaya çıktı.



Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, şüphelinin protez bacağının içerisinde gizlenmiş paketler bulundu. Protez bacak içerisinden çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde toplam 830 gram metamfetamin olduğu belirlendi.



Uyuşturucunun ele geçirildiği anlar polis ekiplerinin kamerasına yansırken, şüpheli Hasan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.