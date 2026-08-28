Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğinde yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı’nda destek kapsamı ve ödeme esasları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdam seviyesini koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 TL’ye kadar doğrudan destek verilebilecek. Ayrıca işletmelerin 36 aya kadar vadeli kredi imkanından yararlanmasının da önü açıldı.

İstihdamını koruyan işletmelere destek

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda koruması gerekecek.

Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.

Tekstil, giyim, deri ve mobilyaya aylık 3.500 TL

Düzenlemeyle bazı imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere doğrudan destek verilmesi kararlaştırıldı.

Destek kapsamına giren sektörler şöyle:

Tekstil ürünleri imalatı,

Giyim eşyaları imalatı,

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,

Mobilya imalatı.

Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek.

İstihdamını koruyan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında aylık 3.500 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek.

İşletmelere 36 aya kadar kredi desteği

Yeni düzenlemeyle birlikte işletmelere sağlanacak kredi desteğinin ayrıntıları da netleşti. İstihdam seviyesini koruyan işletmeler, çalışan maliyetleri esas alınarak belirlenecek limitler dahilinde kredi kullanabilecek. Destek yalnızca başvuru tarihinden sonra kullanılan krediler için geçerli olacak.

Kredilerde 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade imkanı sunulurken, sağlanacak destek en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlandırılacak.

Bazı işletmelerin kredi limiti artırılabilecek

Kredi tutarı, işletmenin referans döneminde destek kapsamındaki iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen teknik kriterleri karşılayan işletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek.

Teşvik belgesi bulunan işletmelerde ise hesaplama farklı şekilde yapılacak. Bu işletmeler için ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı dikkate alınacak.

Başvurular çevrim içi yapılacak

Destek programı için başvurular, kurulacak çevrim içi sistem üzerinden alınacak. Başvuru aşamasında istenecek bilgi ve belgeler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek. Referans dönemindeki ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri destekten faydalanamayacak. Ayrıca sigortalı çalışanı bulunmadığı için ilgili dönemlerde beyanname sunmayan işletmeler de program kapsamına dahil edilmeyecek.

Destekler vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebilecek

Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli şartları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak.

KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK’nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek.

Ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan sağlanacak.

Ancak aynı destek unsuru için hem KOSGEB hem de Bakanlık desteğinden aynı anda yararlanılamayacak.

Başvuru süresi 6 ayı aşamayacak

Programa ilişkin başvurular için son tarih Bakanlık veya KOSGEB tarafından belirlenecek. Belirlenecek başvuru süresi, programın yürütme tarihinden itibaren 6 ayı geçemeyecek.