Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından bölgedeki hava sahaları ile Türk hava yolu şirketlerinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri yakından ve anbean izlediklerini vurgulayan Uraloğlu, gerekli tüm önlemlerin devreye alındığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Tahran’da iki uçak bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava yolu şirketlerinin mevcut durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini ve yaşanan gelişmelerden etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu bildirdi. Aynı havalimanında Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın da bulunduğunu aktaran Uraloğlu, AJet’in ise İran, Suriye, Irak ya da diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının olmadığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Tailwind Havayolları’nın Irak merkezli bir firmaya kiraladığı uçağın Irak’ta bulunduğunu açıkladı.

Tahran’daki THY ve Pegasus uçuş ekipleri ile şirket temsilcilerinin, Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı kapsamında Türkiye’ye getirildiğini belirten Uraloğlu, Tailwind’in Irak’taki kiralık uçağında görevli personel için de Bağdat Büyükelçiliği ile temas kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat’ta beklediğini kaydetti.

Öte yandan Uraloğlu, başta THY olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da görevli ekipleri bulunduğunu ancak söz konusu ülkelerde şu an için ciddi bir risk öngörülmediğini sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını kaçınma yapacak şekilde planladığını belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart’a kadar İran’a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.”

Günlük değerlendirmeler ışığında kararların alındığını belirten Uraloğlu, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak sürdürülebileceğini ifade etti. Uraloğlu, “Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecek.” dedi.