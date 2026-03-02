Özellikle son dönemde zeytinlik alanlarda görülen halkalı leke hastalığı nedeniyle ağaçlarda yaprak dökülmeleri yaşandığı, bu durumun ise verim kaybına ve erken meyve dökümüne yol açtığı belirtildi. Yetkililer, üreticilerin ekonomik kayıp yaşamamaları adına ikinci ilaçlı mücadeleyi zamanında yapmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, ilaçlamanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanması gerektiği ifade edildi. Üreticilerin ruhsatlı ve tavsiye edilen ürünleri kullanmaları, uygulama doz ve talimatlarına riayet etmeleri istendi.