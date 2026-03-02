ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geçtiğimiz cumartesi günü başlattığı saldırı 3. gününde sürerken, İran tarafından da misilleme saldırıları yapılıyor. İran’ın misilleme saldırısında hedef aldığı Dubai’de ise uçuşlar iptal edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşanan hareketlilik sebebiyle birçok ünlü ismin de mahsur kaldığı ortaya çıktı.

TÜRK OYUNCULAR DUBAİ’DE MAHSUR KALDI

Ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, “Bir Baba Hamlet” adlı oyun için gittikleri Dubai’de mahsur kaldı. İlker Ayrık, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 27 Şubat’ta oyun için Dubai’ye gittiklerini, bugün dönmeyi planladıklarını ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye dönüş yapamadıklarını ifade etti.

IVANA SERT DE MAHSUR KALDI

Öte yandan modacı Ivana Sert de oğluyla Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı. Ünlü modacı, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu" dedi.