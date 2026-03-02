Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün Lale Adası girişindeki, Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde, 10 ATU 131 plakalı otomobil ile 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araç da kullanılmaz hale gelirken, araçlarda bulunan sürücülerde dahil 6 kişi yaralandı.

Adeta can pazarına dönen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ağır yaralı 2 kişinin Balıkesir'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.