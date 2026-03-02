Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik riskleri, küresel deniz taşımacılığında kriz oluşturdu. Sektör temsilcilerinden Asset GLI Denizyolu ve Hava Kargo Müdürü Burak Kerimoğlu, global armatörlerin ve Asya merkezli hat operatörlerinin acil tedbirler aldığını belirterek, 'Küresel kapasitede daralma riski oluşurken, navlun ve ek maliyetlerde yukarı yönlü baskı görüyoruz' dedi.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik risklerinin oluşturduğu ortam, küresel tedarik zincirinde yeni bir belirsizlik dalgasına yol açtı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerinden Asset GLI Denizyolu ve Hava Kargo Müdürü Burak Kerimoğlu, güvenlik riskleri nedeniyle denizcilik sektöründe alınan operasyonel ve finansal önlemlere dikkat çekti.

'Maliyetler artıyor'

Özellikle Trans-Süveyş geçişlerinin askıya alındığını hatırlatan Kerimoğlu, birçok servisin mecburi olarak Ümit Burnu üzerinden yönlendirildiğini ve bunun küresel taşımacılıkta ciddi zaman kayıpları oluşturduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları ve Türkiye çıkışlı bazı Orta Doğu servislerinin durdurulmasının bölgesel ticaret akışına doğrudan darbe vurduğunu vurgulayan Kerimoğlu, 'Transit süreleri uzuyor, aktarma limanlarında beklemeler artıyor. Küresel kapasitede daralma riski oluşurken navlun ve ek maliyetlerde yukarı yönlü baskı görüyoruz' diye konuştu.

'Bilhassa gıda ve hızlı tüketim ürünleri ihracatçıları için büyük risk oluşturuyor'

Maliyetlerdeki artışa da değinen Kerimoğlu, armatörlerin Savaş Riski Ek Ücreti (WRS) ve Acil Durum Çatışma Ek Ücreti (ECS) uygulamalarını devreye aldığını söyleyerek, 'Yeni rezervasyon kısıtlamaları, boş ekipman tahsisinin durdurulması ve soğutuculu (reefer) konteyner taşımalarına getirilen sınırlamalar, bilhassa gıda ve hızlı tüketim ürünleri ihracatçıları için büyük risk oluşturuyor. Terminal sahasına giriş yapmış konteynerler için de ek değerlendirmeler ve muhtemel ECS uygulamaları gündemde' ifadelerine yer verdi.

'Ek maliyet etkilerini müşterilerimize şeffaf şekilde iletiyoruz'

Asset GLI olarak kriz sürecini gemi bazlı takip ettiklerini belirten Kerimoğlu, 'Yoldaki ve terminaldeki yükleri anlık izliyoruz. Alternatif rota ve servis seçeneklerini devreye alıyoruz. Ek maliyet etkilerini müşterilerimize şeffaf şekilde iletiyor, operasyonel riskleri minimize edecek planlamalar yapıyoruz' şeklinde konuştu.