Yenişehir’de bu yıl 9’ncusu düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, yoğun ilgi gördü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Erdoğan’ın kolaylaştırıcı olarak görev aldığı ’Tarladan Sofraya Yenişehir Biberi Paneli’nde Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Başay tecrübe ve bilgileriyle Yenişehir’deki üreticilere yol gösterdi. Türk Halk Müziği Korosu ve 1. Geleneksel Balkan Panayırı’nda balkan ezgilerine herkes, ritim tutarak unutulmaz anlar yaşadı. Final gününde ise Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun eşliğinde Gala Korteji düzenlendi. Festival alanında en lezzetli dolma biber yarışması ve acı biber yeme yarışması yapılarak kazananlara ödülleri takdim edildi. Yenişehir’in üretici kadınlarının da sahneye çıkarak plaket alması Yenişehir halkı tarafından takdirle karşılandı. Ve final etkinliğinde ise sevilen sesiyle gönüllere taht kuran Tuğçe Kandemir sahne aldı. Sevilen şarkılarını Yenişehirliler için söyleyen Tuğçe Kandemir, yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kaldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü ve 9’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali’ni kutluyoruz. Yenişehir’in özgürlük meşalesinin yakıldığı anın ve özgürlüğümüzün yıl dönümündeyiz. Bu tarihi an bizim için sadece bir hatıra değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. Bugün Yenişehir’in kurtuluşunu ve topraklarımıza olan bağlılığımız için buradayız. 6 gündür devam eden festivalimizde düzenlediğimiz etkinliklerimizle unutulmaz anlara tanıklık ettik. Festivalimiz sadece eğlenceyle sınırlı kalmadı. Tarım fuarı ile tarım ekipmanlarının sergilenmesini ve çiftçilerimizle buluşmasını sağladık. Bu festival Yenişehir’imizin altın değeri olan biberi ve biberi yetiştiren çiftçilerimizin festivalidir. Çiftçilerimizin alın teri ve toprağa olan sevgisi bu festivalin kalbinde yer alıyor. Bu festivalin oluşturulmasında destekleri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mustafa Bozbey’e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine katkılarıyla festivalimize güç veren, kuvvet veren Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü sevgili dostum Yankı İçöz’e de teşekkür ediyorum. Festivalimize iş insanlarımız, üreticilerimiz, esnafımız, destek oldular. Bu festivali hazırlarken Yenişehir Belediyemizden tek kuruş para harcanmadı. Buradan destek olan tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum” dedi.