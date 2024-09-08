Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, Yenişehir'de büyük bir coşku ve ilgiyle gerçekleştirildi. Festival, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu 'Tarladan Sofraya Yenişehir Biberi Paneli' ile başladı. Panelde, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu ve Prof. Dr. Sevinç Başay, Yenişehir'deki üreticilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Festival boyunca, Türk Halk Müziği Korosu ve 1. Geleneksel Balkan Panayırı etkinlikleri, katılımcılara balkan ezgileri eşliğinde keyifli anlar yaşattı. Final gününde Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun eşliğinde düzenlenen Gala Korteji ile festival coşkusu doruğa ulaştı. Ayrıca, en lezzetli dolma biber ve acı biber yeme yarışmaları düzenlendi, kazananlara ödülleri takdim edildi. Yenişehir’in üretici kadınlarının sahneye çıkarak plaket alması da büyük takdir topladı. Final etkinliğinde, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalarak hit şarkılarını Yenişehirliler için söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, “Yenişehir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü ve 9. Uluslararası Altın Biber Festivali’ni coşku içinde kutluyoruz. Bu tarihi an, bizim için sadece bir hatıra değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. 6 gün süren festivalde düzenlediğimiz etkinlikler, unutulmaz anlara tanıklık etmemizi sağladı. Festivalimiz sadece eğlenceyle sınırlı kalmadı; tarım fuarı ve tarım ekipmanlarının sergilenmesiyle çiftçilerimizle buluşmamızı sağladı. Bu festival, Yenişehir’imizin altın değeri olan biberi ve biberi yetiştiren çiftçilerimizin festivalidir. Çiftçilerimizin alın teri ve toprağa olan sevgisi, festivalin kalbinde yer alıyor. Festivalin oluşumunda destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve festivalimize güç veren Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz’e teşekkür ediyorum. Ayrıca, destek olan iş insanlarına, üreticilere ve esnaflara da teşekkür ederim. Bu festival, Yenişehir Belediyemizden tek kuruş harcamadan hazırlandı” dedi.