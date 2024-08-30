Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye İlçesi’nde sona erdi.

MUĞLA (İGFA) - Dünyada ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 9. Uluslararası Zurnazen Festivali bu yıl Muğla’nın dört ilçesinde düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte farklı ülkelerden zurna sanatçılarının yanı sıra Türkiye’nin çok değerli sanatçıları da sahne aldı ve dört gün boyunca sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayan Uluslararası Zurnazen festivali Bodrum Kalesi’nde ünlü sanatçı Kubat’ın şarkılarıyla renklendi. Festivalin ikinci günü 27 Ağustos 2024 tarihinde ise Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın performansıyla devam etti. Zurnazen Festivali’nin üçüncü günü 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta İsmail Altunsaray’ın sahnesiyle renklendi. Festival 29 Ağustos 2024 tarihinde Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Suzan Kardeş’in sahnesiyle sona erdi.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası ve ünlü sanatçı kadrosuyla yoğun ilgi görürken 4 ilçede sergilenen zurna performansları dinleyicileri mest etti. Uluslararası Zurnazen Festivali’nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğuna ise Berkay Tulumbacı üstlendi. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivale Bulgaristan’dan 2, Tayvan’dan 1 olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katıldı.

BAŞKAN ARAS; “ORTAK BİR ENSTRÜMAN OLAN ZURNA VE MÜZİK 4 GÜN BOYUNCA MUĞLA’DA YANKILANDI”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 9.Uluslararası Zurnazen Festivali ile ilgili, “Geçmişten günümüze kültür ve sanatla var olan çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayanlar kendilerine binlerce yıl önce antik kentler inşa ederek sanatlarını icra etmişler. Bizler de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları sanatın ve kültürün şehri Muğla’da aynı sahnede buluşturduk. Zurna festivalimiz dünyada ve ülkemizde bir ilk. Ortak bir enstrüman olan zurna ve müzik 4 gün boyunca Muğla’da yankılandı. Muğla’mıza gelerek bizlere bu keyfi yaşatan sanatçılarımıza ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”