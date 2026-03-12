'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 111 yıl önce, 8 Mart gecesi boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın gidişatını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman törende yaptığı konuşmada, 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü hep beraber idrak ediyoruz. Çanakkale Savaşı hem mahiyeti itibariyle hem de neticeleri itibariyle dünya harp tarihinin çok müstesna örneklerinden bir tanesi oluşturmaktadır. Bu savaşta yenilmez orduların kesin mağlubiyeti, Türk ordusunun da kesin zaferiyle neticelenmiştir. Hem deniz savaşı safhası hem kara savaşı safhası aynı zaferle neticelenmiştir. Bugüne kadar yenilmez olarak görülen orduların ve donanmaların çaresizliğinin sahnelendiği yerdir. Bu bütün dünyaya örnek teşkil etmiş ve bu güçlü orduların, donanmaların yenilebileceğini bütün dünyaya Türk ordusu göstermiştir. Bunu mümkün kılan şüphesiz Mehmetçiğin direnci, kararlılığı, kahramanlığı ve vatan sevgisidir' dedi. Konuşmanın ardından Vali Ömer Toraman tarafından Kıbrıs Gazisi İzzet Küçük'e Milli Mücadele Madalyası'nın tevcihi yapıldı.

Kutsal emanetler yola çıktı

Daha sonra halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. Şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Ömer Toraman tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan'a teslim edildi.

Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise, atletler, emanetleri Ankara'ya götürmek için 29'uncu 'Zafer Koşusu'na başladı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.