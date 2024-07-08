A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) çeyrek finalde veda etmesinin ardından yurda döndü.

A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda’ya 2-1 yenilerek veda etmesinin ardından yurda döndü. Hannover kentinden TSİ 21.00’de kalan özel uçak, 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Milli takım kafilesi pasaport kontrolünün ardından havalimanından çıkış yaptı. Buradan Teknik Direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular kendilerini bekleyen özel araçlara binerek alandan ayrıldı.