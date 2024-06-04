2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Azerbaycan ile gruptaki 4. maçına çıkacak.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik’te Macaristan’ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan’da üçüncü sınavında Azerbaycan’ı 1-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında bugün Dalga Arena Stadyumu’nda Azerbaycan ile saat 18.00’de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor ekranlara getirecek.