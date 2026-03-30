Çolakoğlu Metalurji, Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü çatısı altında yetişen genç sporcularla İspanya'da düzenlenen eskrim müsabakalarında uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Çolakoğlu Metalurji, 80 yılı aşan geçmişi ve sürdürülebilir toplumsal katkı anlayışı ile spora ve genç yeteneklere verdiği desteği sürdürüyor. İspanya'nın Ciudad Real kentinde düzenlenen Uluslararası U14 Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nü temsil eden Fatıma Eslem Ergül, Zeynep Özkırım ve Buğlemşah Özdemir, performanslarıyla dikkat çekti.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü bünyesinde yetişen üç genç sporcu; Fatıma Eslem Ergül, Zeynep Özkırım ve Buğlemşah Özdemir, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde İspanya'nın Ciudad Real kentinde gerçekleştirilen Uluslararası U14 Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türkiye adına piste çıktı.

Sporculardan Fatıma Eslem Ergül ve Buğlemşah Özdemir, ilk 8'e girme başarısını elde ederek finaller sonucunda madalya almaya hak kazandı.

Kulüp, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya ve eskrim sporunun tabana yayılması için Kocaeli'de yürütülen çalışmalara öncülük etmeye devam etmeyi hedefliyor.