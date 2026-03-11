Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen derslerde; dijital dönüşüm çağında tedarik zinciri, bankacılık sektöründe kariyer ve uluslararası ticari ilişkiler ele alındı. Spor Bilimleri Fakültesi'nde ise yerel yönetimlerde spor organizasyonları, futbol antrenörlüğünde mesleki yeterlilik ve sporda yapay zeka uygulamaları gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Ön lisans programlarında sektör buluşmaları

Meslek yüksekokullarında gerçekleştirilen etkinliklerde de uzman isimler öğrencilerle buluştu. Bilişim Teknolojileri MYO'da Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan tarafından 'Bilişim Dünyasının Geleceğinde İnsan Kalabilmek' konulu ilk ders verildi. Hendek MYO'da elektrik, elektronik, imalat teknolojileri ve makine bölümlerinde sektör temsilcileri tarafından periyodik kontrol, intralojistik sistemler ve imalat sanayinde yenilikçi yaklaşımlar anlatıldı. Pamukova MYO'da sağlık ve eczacılık alanındaki deneyimler paylaşılırken, Sakarya MYO'da THY Teknik Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Demir, meslek yüksekokulu mezunlarının kariyer vizyonu üzerine bir sunum gerçekleştirdi.