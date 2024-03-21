A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar, 5’e 2 top çalma çalışması ve son bölümde de çift kale maç yapıldı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Macaristan’nın başkenti Budapeşte’ye gidecek.