Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden olan A101, Kristal Elma'da kazandığı 11 ödülle organizasyonun en çok ödül alan reklamvereni oldu. Ödül alan projelerin, şirketin fiyat avantajını yalnızca doğrudan fayda anlatımıyla değil mizah, popüler kültür, sosyal medya dili ve farklı mecralara uyarlanabilen üretici fikirlerle de aktardığını gösterdiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, A101 Ucuz Sohbetler içerik serisinde markanın 'hep ucuz' vaadi, sebze ve meyvelerle hazırlanan animasyonlar üzerinden esprili bir dille anlatıldı. A101 Gerçeklikler serisi, dünyadaki bilimsel gerçekliklerden yola çıkarak markanın değişmeyen ucuzluk vaadini kısa ve dikkat çekici içeriklere dönüştürdü. Sosyal medyadaki 'Düşük Bütçeli Filmler' akımından ilham alan A101 Düşük Bütçeli Filmler serisi ise aşk, bilim kurgu ve sanat filmi türlerinde hazırlanan içerikleriyle marketteki binlerce ürünün düşük bütçeli olmasını eğlenceli bir sinema diliyle buluşturdu. A101 Pahalının da Ucuzu radyo kampanyasında, market raflarında yer alan dünya markası ürünlerin avantajlı fiyatları dikkat çekici bir anlatımla işlendi. Marketin katma değerli öz markası Üstad ise marka yüzü Somer Sivrioğlu ile Uzak Şehir dizisinde hayata geçirilen iş birliğiyle bütünleşik pazarlama alanında öne çıktı Kristal Elma'dan gelen bu başarı şirketin alışverişçiye sunduğu fiyat güvenini üretici, sade ve hatırlanır bir marka diline dönüştürme yaklaşımını güçlendirdi. Şirket, önümüzdeki dönemde de erişilebilirlik, uygun fiyat ve alışverişçiye gerçek değer sunma odağıyla iletişim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kristal Elma A101 ödül listesi şöyle açıklandı:

A101 Ucuz Sohbetler / Markalı İçerik Kategorisi / Kristal

A101 Düşük Bütçeli Filmler / Perakende ve Pazar Yeri / 1 Büyük Ödül ve 2 Kristal

A101 Düşük Bütçeli Filmler / Mizah Kullanımı/ 1 Kristal

A101 / Gerçeklikler / Short Form / Kristal

A101 / Pahalının da Ucuzu / Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar / 1 Kristal

A101 / Pahalının da Ucuzu / Radyo ve Ses Kampanyası / 1 Büyük Ödül ve 1Kristal

A101 / Üstad X Uzak Şehir / Tv Kullanımı / 1 Kristal

A101 / Üstad X Uzak Şehir / Perakende, E-ticaret, Moda ve Aksesuar / 1 Kristal