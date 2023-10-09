Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB), 1 Ekim’den itibaren Sınırda Karbon Mekanizması Pilot Uygulaması’nı başlattı. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa ise BTSO’nun liderliğinde AB ile ilişkilerinde yeni dönem rotasını belirledi. BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Strateji Arama Toplantısı’nda ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Yönetişim’, ‘Dijitalleşme’ ve ‘Markalaşma’ konusunda hareket noktaları oluşturuldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School (BBS), BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Strateji Arama Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz’in yanı sıra BTSO meclis ve komite üyeleri, konsey üyeleri, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

İki gün süren çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BTSO’nun sektörel konsey yapılanması ile Türkiye’ye örnek bir projeyi başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Sektörlerin tüm taraflarının aynı masa etrafında ortak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla bir arada olduğunu belirten Batmaz, “Bu çerçevede en önemli ticaret ortağımız AB ile uyum süreçlerimizi hızlandırmamız tüm sektörlerimizi yakından ilgilendiriyor. AB Uyum Ve Yeşil Mutabakat Konseyimiz de sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile firmalarımızın yeni ekosisteme uyum yeteneklerini hızlandırmasına imkan sağlayacak.” dedi. AB Sınırda Karbon Mekanizması Pilot Uygulaması’nın 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Hakan Batmaz, “Böylece AB ülkeleriyle ticarette yeni bir dönemin kapıları resmen aralanmış oldu. Üretimimizin büyük bölümünü üstlenen küçük ve orta ölçekli firmalarımızın, yeşil dönüşüme ve karbon emisyonunu azaltmaya geçiş sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi ve finansman destekleri bu süreçte büyük önem taşıyor. Konsey olarak bizler de işletmelerimizin uyum süreçlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi ve doğabilecek fırsatlara odaklanabilmesi adına çalışmalarımızı başlattık” dedi.

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, konsey üyeleriyle birlikte iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Toplantıdan elde edilen çıktıların tüm sektörler için yol gösterici nitelikte olacağını belirten Kılıç, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Her konsey üyemiz katkılarıyla kent ekonomisine doğrudan yansıyan fikirler üretti. Önümüzdeki süreçte belirlediğimiz yol haritasıyla önemli bir dönüşümün rehberliğini yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Vedat Kılıç, konsey toplantılarının Bursa Business School gibi özel bir destinasyonda gerçekleşmesinin verimliliği de artırdığını dile getirdi.

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, firmaların ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na hazırlanmasında ve doğacak sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda oldukça faydalı bir çalıştaya imza attıklarını söyledi. Fatih Dursun, “Konsey toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Bursa Business School müthiş bir öğretim yeri. Böylesine güzel bir mekanı bizlere kazandırdığı için başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Üyesi İbrahim Karaman, iki gün süren arama toplantısının ilk gününde firmaların uyum süreçlerindeki sorunlarını belirlediklerini, ikinci gün ise dört ayrı oturumla hedefleri oluşturduklarını ifade etti. Karaman, “Sektörle ilgili tüm paydaşların bir arada olduğu çok olumlu bir toplantıyı geride bıraktık” diye konuştu.

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Üyesi Ömer Kocakuşak, gerek mekanın atmosferi gerekse de katılımcılarımızın profesyonelliği ile birlikte tüm paydaşların bir arada olduğu çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, “Burada bulunan tüm konsey üyelerinin katkısıyla sanayicimizin geleceği noktasında pek çok görüş ortaya çıktı. Bu görüşler çerçevesinde de yeni yol haritamız belirlendi.” dedi. Konuşmasının devamında Bursa Business School’a da değinen Salihoğlu, “Buraya davet edildiğimde bu kadar güzel bir yere geleceğimi bilmiyordum. Baktığım her yerde sanat, şıklık ve operasyonel hava görüyorum. Davetleri için BTSO’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.