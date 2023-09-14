%1,43 Faizle Konut Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Tüm İhtiyaçlarınız için Tek Kredi: ABank Evinize İhtiyaç Kredisi

ABank her ihtiyacınıza uygun kredilerle kapınızda.

Kampanyanın Özellikleri

Kredinin vadesi en fazla 60 aydır.

Kredi tutarı 50.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

KKDF %15′tir. Masraflar BSMV’den muaftır.

Kredili Hayat Sigortası yaptırılır.

Mutluluk Paketi ile birlikte kullandırılmaktadır.

Mutluluk Paketi:

KMH Başvurusu ABank Bonus Kredi Kart Başvurusu 2 Adet Otomatik Ödeme Talimatı

Kredi Tutarı Toplam Ödeme Tutarı Faiz Oranı Vade Dosya Masrafları* Diğer Masraflar** Taksit Tutarı Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı (YMO)*** 30.000 TL 43.616 TL 1,43% 48 1.000 TL 62 TL 908,66 TL 1,82 % 21.81% 50.000 TL 79.038 TL 1,43% 60 1.000 TL 107 TL 1.317,30 TL 1,73 % 20.80%

Banka, kampanya koşullarını değiştirme ve ürünü dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.Kampanya Mortgage kapsamında olup teminat konut ipoteğidir.

* Dosya masrafı, kredi tutarının %1,5′u olup en az 1.000 TL’tir. %15 KKDF uygulanmakta olup masraflar BSMV’den muaftır.

** Diğer masraflara 500 TL Ekspertiz, 350 TL İpotek (İstanbul için), Yıllık Kredili Hayat Sigortası, 1Yıllık Dask (100 TL), 1 Yıllık Konut Sigortası (180 TL) primleri eklenmiştir. Hayat Sigortası primi, kredi tutarı, vade, faiz, çalışma şekli, yaş ve cinsiyete gÖre değişiklik gÖstermektedir.

*** Yıllık Maliyet Oranı hesaplamasında kredi tutarına gÖre ilgili dosya masrafı ve Yıllık Kredili Hayat Sigortası (30 yaş, fikren çalışan Erkek) primleri kullanılmıştır.

Aşağıda yer alan belgeler ile şubelerimize başvurabilirsiniz;

Kimlik Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.) Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

2. El Araçlarda Ruhsat Fotokopisi

Gelir Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.) Maaş Bordrosu Maaş yazısı (Şirket yetkililerinin imza sirküleri ile beraber) Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi

Adres Teyit Edici Belge (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.) İkametgah Belgesi Son 3 aya ait bir fatura



http://www.abank.com.tr/tr-TR/bireysel/kampanyalar/evime-nakit-kredi