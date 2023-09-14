%1,43 Faizle Konut Teminatlı İhtiyaç Kredisi
Tüm İhtiyaçlarınız için Tek Kredi: ABank Evinize İhtiyaç Kredisi
ABank her ihtiyacınıza uygun kredilerle kapınızda.
Kampanyanın Özellikleri
- Kredinin vadesi en fazla 60 aydır.
- Kredi tutarı 50.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
- KKDF %15′tir. Masraflar BSMV’den muaftır.
- Kredili Hayat Sigortası yaptırılır.
- Mutluluk Paketi ile birlikte kullandırılmaktadır.
Mutluluk Paketi:
- KMH Başvurusu
- ABank Bonus Kredi Kart Başvurusu
- 2 Adet Otomatik Ödeme Talimatı
|Kredi Tutarı
|Toplam Ödeme Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade
|Dosya Masrafları*
|Diğer Masraflar**
|Taksit Tutarı
|Aylık Maliyet Oranı
|Yıllık Maliyet Oranı (YMO)***
|30.000 TL
|43.616 TL
|1,43%
|48
|1.000 TL
|62 TL
|908,66 TL
|1,82 %
|21.81%
|50.000 TL
|79.038 TL
|1,43%
|60
|1.000 TL
|107 TL
|1.317,30 TL
|1,73 %
|20.80%
Banka, kampanya koşullarını değiştirme ve ürünü dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.Kampanya Mortgage kapsamında olup teminat konut ipoteğidir.
* Dosya masrafı, kredi tutarının %1,5′u olup en az 1.000 TL’tir. %15 KKDF uygulanmakta olup masraflar BSMV’den muaftır.
** Diğer masraflara 500 TL Ekspertiz, 350 TL İpotek (İstanbul için), Yıllık Kredili Hayat Sigortası, 1Yıllık Dask (100 TL), 1 Yıllık Konut Sigortası (180 TL) primleri eklenmiştir. Hayat Sigortası primi, kredi tutarı, vade, faiz, çalışma şekli, yaş ve cinsiyete gÖre değişiklik gÖstermektedir.
*** Yıllık Maliyet Oranı hesaplamasında kredi tutarına gÖre ilgili dosya masrafı ve Yıllık Kredili Hayat Sigortası (30 yaş, fikren çalışan Erkek) primleri kullanılmıştır.
Aşağıda yer alan belgeler ile şubelerimize başvurabilirsiniz;
- Kimlik Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)
- Nüfus Cüzdanı
- Ehliyet
- Pasaport
- 2. El Araçlarda Ruhsat Fotokopisi
- Gelir Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)
- Maaş Bordrosu
- Maaş yazısı (Şirket yetkililerinin imza sirküleri ile beraber)
- Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi
- Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi
- Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi
- Adres Teyit Edici Belge (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)
- İkametgah Belgesi
- Son 3 aya ait bir fatura
http://www.abank.com.tr/tr-TR/bireysel/kampanyalar/evime-nakit-kredi