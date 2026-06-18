Mayıs ayında İnegöl’de 303 konut satışı gerçekleştiğini belirten Bektaş, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında düşüş anlamına geldiğini ve son 5 yılın en düşük mayıs ayı verisi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Konut satışlarındaki gerilemenin en önemli nedenlerinden birinin finansmana erişimde yaşanan zorluklar olduğunu ifade eden Bektaş, yüksek finansman maliyetlerinin vatandaşların konut alım kararlarını ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Bektaş, “Bugün hem finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi hem de piyasadaki likiditenin daralması vatandaşlarımızın konut alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yatırımcılar mevcut ekonomik koşullarda mevduat ürünleri, altın ve benzeri yatırım araçlarına yönelmektedir. Bu durum da gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin azalmasına neden olmaktadır” dedi.

İnegöl’de konut ihtiyacının devam ettiğini vurgulayan Bektaş, satışlardaki düşüşün talebin ortadan kalktığını değil, büyük ölçüde ertelendiğini gösterdiğini ifade etti.

“Barınma ihtiyacı ve konut talebi devam etmektedir. Bugün alım kararını erteleyen birçok vatandaşımız bulunuyor. Bu nedenle mevcut tabloyu talep eksikliği olarak değil, ertelenmiş talep olarak değerlendirmek gerekir” diyen Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki dönemde finansman maliyetlerinde yaşanabilecek iyileşmeler, piyasadaki likiditenin artması ve ekonomik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte ertelenen talebin yeniden harekete geçeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda konut satışlarında kademeli bir artış yaşanmasını ve piyasanın yeniden canlanmasını bekliyoruz.”

Gayrimenkulün uzun vadede güvenli yatırım araçlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirten Bektaş, İnegöl’ün sanayisi, üretim gücü ve sürekli gelişen yapısıyla gayrimenkul açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği olarak sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bektaş, vatandaşların gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde yetki belgeli ve profesyonel emlak işletmeleriyle çalışmasının önemine dikkat çekti.