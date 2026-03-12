Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’daki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BU SAVAŞ SONA ERMELİ"

Hakan Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bu savaş bir an önce sona ermeli. Yoğun diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Birlikte çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azalması için komşularımızla fikir alışverişine devam ediyoruz."

"EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Ayrılıkçı senaryoların İran için gündeme getirilmeye çalışıldığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelerin hız kesmeden sürmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin barışın sağlanması adına tüm taraflarla iş birliğini sürdüreceğini vurgulayan Fidan, görüşmelerin sonraki aşamasının düzenlenmesi için ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

“ALMANYA İLE HEMFİKİRİZ”

Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Mevcut iki füze ile ilgili NATO Hava Savunma Sistemleri’nin devreye girmesi bizim destek verdiğimiz kollektif bir savunma ile yakından uyumlu. NATO yıllardır bu tür senaryolara yönelik hazırlık yapmakta. Son saldırılar gösterdi ki hava savunma sistemleri çok önemli. MSB’nin yürüttüğü çalışmalar var. Füze imha edildikten sonra bütün NATO üyesi bakanlarından destek mesajı aldım. Bu kıymetli. Almanya ile beraber savunma sistemlerin de çalışmamız önemli. Bu savaşın nasıl durdurulmasına ilişkin görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması konusunda Almanya ile hemfikiriz."

“TÜM BÖLGEYİ DERİNDEN ETKİLEYECEK”

Netanyahu hükümetinin işgalci politikalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Fidan “Lübnan'ın çökmesi tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den çekilmemelidir. Netanyahu yayılımcı politikasını sürdürmektedir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in hukuka aykırı eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

“KÖRFEZ'DEKİ GERGİNLİK BÜYÜK TEHLİKE”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise şu açıklamayı yaptı:

"İran büyük zarar veriyor, Türkiye'ye de füzeler var. Bunların NATO sayesinde engellenmesini iyi bir sonuç olarak görüyorum. Körfez'deki gerginlik büyük bir tehlike. Bu konuda ortak bir perspektif bulmamız gerekiyor ki savaş sona ersin. Türkiye, burada çok önemli bir rol oynayabilir. Koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz. İran'dan komşularına yönelik ve Avrupa için tehlike gelmemesi gerekiyor. Bölge içindeki rolünü olumlu hale getirmesi gerekiyor. Savaşın tırmandırılmaması gerekiyor."