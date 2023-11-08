Blinken, Japonya Devlet Başkanı'nın 2023 G7 dönemi için G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının buluşma yeri olan Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, Gazze' deki savaşın kesin olarak bitmesinin tek yolunun barış olduğunu vurguladı. G7 dışişleri bakanlarının Gazze topraklarının daraltılmaması konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Blinken, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanmaması gerektiğini vurguladı.

Blinken, barış sürecinin başarısını garantileyen en önemli faktörün, Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması, toprak haline getirilmemesi gerektiğini belirten Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrasında "Gazze'de kurulacak hükümetin kalbine taşınması" gerektiğini vurguladı.