Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Putin, Trump’a Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’un aktardığına göre, iki lider İran ve Orta Doğu hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Putin, İran meselesinin sadece diplomatik yollarla çözülebileceğini vurguladı. Trump ile Putin daha önce 14 Haziran’da da bir görüşme yapmıştı. O görüşme, Trump’ın İran’a ait üç nükleer tesise yönelik hava saldırısı emri verdiği ve ardından İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlandığı döneme denk gelmişti.

Bu görüşmeden on gün önce de benzer bir telefon trafiği yaşanmış, Putin bu görüşmede ABD ile Tahran arasında süren nükleer müzakerelere destek teklifinde bulunmuştu.

Trump ile Putin arasında gerçekleşen son görüşme, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını askıya almasının hemen ardından gerçekleşti. Pentagon yetkilileri, bu kararın ABD'nin kendi savunma stoklarını yeniden güçlendirmeye yönelik küresel sevkiyat duraksamasının bir parçası olduğunu ifade etti. Durdurulan sevkiyatlar arasında Ukrayna için büyük önem taşıyan Patriot füzeleri, güdümlü GMLRS roketleri, Hellfire füzeleri ve Howitzer top mermileri yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby, bu kararın Trump’a Ukrayna’ya askeri desteği sürdürme ve savaşın sona erdirilmesi hedefi doğrultusunda seçenekler sunmak amacıyla alındığını belirtti. Colby ayrıca bakanlığın bu süreçte ABD ordusunun hazırlık seviyesini de göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Silah sevkiyatındaki bu duraklama, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yoğun hava saldırılarının arttığı bir döneme denk geldi.