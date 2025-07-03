İzmir Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın bölgesinden bu sabah İbrahim Erkan isimli 81 yaşında yatalak yaşlı adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği yönünde gelen acı haberden sonra, bir acı haber daha geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Bu arada, vefat eden İbrahim Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA