ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşen ‘Yenilenebilir Enerji’ fuarına çok sayıda Türk firması da katıldı. ABD hükümetinin bu alanda 200 milyar dolarlık teşviki Türk firmalarının fuara katılımını sağladı.

ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşen ‘Yenilenebilir Enerji’ fuarına Türkiye’den 14 firma katıldı. ABD hükümetinin bu alandaki 200 milyar dolarlık teşviki Türk firmalarına da pay çıkıyor.. 10-17 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen ‘Yenilenebilir Enerji’ (RE + Solar Power International) fuarında, Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Serdar Çetinkaya koordinasyonuyla oluşturulan Türk Delegasyonundan Kalen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öztürk de yer aldı.

“200 milyar dolarlık teşvik”

Fuarı değerlendiren Öztürk, “Yerli 14 tane üreticimiz de o fuarda stantlarını kurdu. Fuarın güzel, Türk yatırımcılar açısından faydalı geçtiğini düşünüyorum. Solar enerjinin yaygınlaşması, solar depolamanın git gide elverişli hale gelmesi, fiyat, teknoloji olsun ve asıl en önemlisi ABD’nin dışarıdan gelen yatırımcılara açıkladığı büyük teşvik önemliydi. Çok kapsamlı bir teşvik. ABD, Çin ile rekabetini bu safhada da sürdürmek istiyor. 200 milyar dolarlık bir yatırım teşvikinden bahsediyoruz. Buna benzer uygulamaların Türkiye’ye de gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim cari açığımız var. Yenilenebilir enerji bizim dışa bağımlılığımızı daha azaltacak. Böyle teşvikler olabilir” dedi.

Şirketlerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Kalen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öztürk, “Güç birliği, finans birliği, ortak akıl, ortak lojistikle hareket ederlerse büyük bir yatırım yapabilirler. Ülkemizin dışa açılması anlamında çok büyük faydaları olur. Gerek maddi gerek de stratejik çok faydaları olur. Evet yenilenebilir enerjinin bir tarafı maliyeti, bir tarafı da bildiğiniz üzere çok çevreci olması. Bu tür fuarlar dünya genelinde var fakat daha da fazla olmalı” diye konuştu.