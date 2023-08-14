Eli kanlı PKK/YPG Terör örgütü mensupları ABD’nin Suriye’de ki sevkiyatına eskortluk yaptı.

ABD güçlerine ait iki konvoy, geçtiğimiz ay, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yapmıştı.

Yaklaşık 100 araçtan oluşan iki konvoy, PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi, Rumeylan ve Tel Beyder'deki Amerikan güçlerine ait üslere zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat taşımıştı.

ABD’nin sevkiyatları son dönemde sıklıkla arttı. Suriye’de gerçekleşen ABD, sevkiyatına bir yenisini daha ekledi. Bu sevkiyatında ise hain teröristler ABD askerlerine eşlik etti.

ABD’nin Suriye’de ki Yerleşkeleri

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.