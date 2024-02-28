Kocaeli’de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Abdülaziz Aslankaya, kısa sürede büyük değişim gösterdi. Abdülaziz’in artık kendi başına markete gidip alışveriş yapabildiğini söyleyen annesi, "Artık Abdülaziz ile hatıra biriktirebiliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencilerinden Abdülaziz Aslankaya; müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik dersler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi ve bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim aldı. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan eğitimlerle Aslankaya, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Abdülaziz, aldığı eğitimler sayesinde artık kendi başına alışveriş yapabilir hale geldi. Bu gelişimi ailesi ve öğretmenleri tarafından da sevinçle karşılandı.

"Sosyal hayatına büyük katkı sağladı"

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin matematik öğretmeni Büşra Şekeroğlu, Abdülaziz’in gelişim gösterdiği alanlardaki başarılarını anlattı. Şekeroğlu, "Abdülaziz buraya başladığında var olan becerilerini sergilemekte güçlük çekiyordu. Atölyelerde aldığı eğitimler, kazandığı deneyimler, akademik ve sosyal becerileriyle sosyal hayatına büyük katkı sağladı. Eğitimlerle kendisini bilişsel yönde geliştirip, çok iyi bir ilerleme kaydetti. Matematik atölyesinde aldığı eğitimlerle de sayısal zekasının gelişmesine katkıda bulunup bunu sosyal hayatına adapte etmeyi başardı" dedi.

"Abdülaziz bana Mevla’dan bir emanet"

Aslankaya’nın gelişimine destek veren ve onu yakından takip eden babası İsmail Aslankaya, "Abdülaziz’in Büyükşehir Belediyesinden aldığı eğitimlerle gelişme göstermesinden çok mutluyuz. Çevremizde dostlarımızın da dikkatini çeken Abdülaziz’in davranışlarındaki olumlu gelişmeler bize gurur veriyor. Oğlumun eğitimiyle ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Abdülaziz bana Mevla’dan bir emanet. Topluma kazandırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya bekliyorum ve bu konuda duyarlı olanlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işle alakalı ilgisini alakasını gördüğüm önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşine, Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve eşine binlerce kez teşekkür edebilirim" diye konuştu.

"Artık Abdülaziz ile hatıra biriktirebiliyoruz"

Anne Aslankaya ise "Artık Abdülaziz ile hatıra biriktirebiliyoruz. Gün içinde yaşadığı deneyimleri bize anlatıyor böylece ailece hatıra biriktiriyoruz. Okuldan gelince arkadaşlarıyla yaşadıkları olayları sohbetleri bizimle paylaşıyor ve markete gidebiliyor, alışverişini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.