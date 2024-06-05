İtalyan kumaşının modern ve zamansız tasarımlarla hayat bulduğu seçici erkeklerin tercihi Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, İstinyePark mağazasının açılışını geçtiğimiz gün özel bir davetle kutladı.

Kişiye özel hizmetler sunan erkek giyim markası Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ın İstinyePark mağazasının açılış etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe aralarında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş, Aslıhan Doğan Turan, Mustafa Ceceli, Selin İmer, Buse Terim, Neva Dürüst, Hakan Akkaya, Zeynep Selvili ve Birkan Batuk’un bulunduğu moda ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Erkek giyiminde dikkat edilmesi gereken detaylar, kombin kolaylığı için ipuçları, özel dikim ayrıcalıkları ve benzersiz bir alışveriş deneyimine dair detayların anlatıldığı etkinlikte misafirler İtalyan lezzetleri ve müziğinin keyfini çıkardılar.

Yeni konseptiyle dikkat çeken Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazasının açılış etkinliğinde Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, “Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin beklentilerindeki değişim ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerin artması gibi trendlerin etkisiyle mağazacılık, ürün satmanın ötesinde, müşterisine keyifli ve değer katan bir alışveriş deneyimi sunan bir yapıya dönüştü.

Bu sektörün öncü markalarından biri olarak biz de mağaza konseptimizi bu dönüşümle paralel güncelledik ve ilk uygulamasını Abdullah Kiğılı Exclusive Cut İstinyePark mağazamızda gerçekleştirdik. Burada ambiyansıyla, kullandığımız renk ve dokularla dinamik ve şık bir atmosfer oluşturarak, müşterilerimizin mağazalarımızda keyifli vakit geçirmelerini, mağaza vitrinine bakışından kasada ödemesini yapıp çıkışına kadar bütün yolculuğunu kesintisiz yapmalarını ve benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Elbette markamızın iletişim mesajlarını yansıtmasına da dikkat ettik. Ürünlerimizi daha cazip ve dikkat çekici bir şekilde sunmak için görsel tasarımlarımızı yeniledik. Müşterilerin aradıkları ürünleri kolayca bulabilmeleri, deneyebilmeleri ve kombinleri görmeleri için mağaza içi düzenlemelerde pratik çözümler kullandık. Bu sayede, markamızın tercih edilen marka algısını pekiştirmek ve her ihtiyacı için Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ı tercih eden sadık müşteri kitlemizi artırmayı amaçlıyoruz” dedi.