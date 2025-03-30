Yazar Abdurrahman Dilipak, CHP’nin yönetiminde yer aldığı İş Bankası’nın hisseleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Dilipak, bankanın geçmişteki sermaye kaynaklarının sorgulanabileceğini ve bu sürecin kayyım atamasına yol açabileceğini belirtti.

Abdurrahman Dilipak, İş Bankası’na kayyum atanması ihtimalini, bankanın kuruluşundan itibaren CHP ile olan ilişkisine dayandırıyor. Ona göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün hisseleri dışındaki sermayenin, Hilafet fonu, İttihat Terakki ve Afyon Terakki Bankası gibi kaynaklardan geldiği iddiaları yeniden araştırılabilir.

“Eğer kayyum atanırsa, İş Bankası hisseleri gider. Atanmasa da istenirse bir yol bulunur” diyen Dilipak, İş Bankası’na kayyum atanması halinde CHP’nin yüzde 28,09’luk hisseleri etkilenecek ve bu hisselerin yönetimi tartışmaya açılacak.

CHP’nin adının bile “Cumhuriyetçi Halk Partisi” olarak değiştirilebileceğini savunan Dilipak, bankaya kayyım atanmasının yargılama sonuna kadar sürebileceğini ve bu durumun CHP’yi kökten etkileyebileceğini ifade etti.