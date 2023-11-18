Ereğli Kapı Mahallesi'nde, Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan bir evde gerçekleşen olay, gece yarısında yaşandı. 19 yaşındaki Furkan Mert A. ile 14 yaşındaki kardeşi Y.A. arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Y.A., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Furkan Mert A.'yı kolundan bıçakladı.

Aile büyüklerinin müdahalesiyle sona eren kavga, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan Mert A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne taşındı. Sağlık durumu iyi olan genç, burada tedavi altına alındı. Kardeşini bıçaklayan Y.A. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Yiğit A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kardeşini neden bıçakladın?" sorusuna, "Canım istedi ondan bıçakladım. Aynen öyle kafam esti ondan bıçakladım. Buda sizi hiç alakadar etmez" şeklinde cevap verdi. Yaralı abisi ise sedye üzerindeyken basın mensuplarına dönerek, "Çekme. Hepinizden şikayetçi olacağım. Yayınla, sövdüklerimi de yayınla. Memnun olursun, hoşuna gider" diyerek tepki gösterdi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.